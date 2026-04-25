Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Вон во время встречи

Володин поблагодарил КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками

ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном выразил благодарность корейскому народу, Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и руководству страны за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками.

Он подчеркнул, что в России будут бережно хранить память о погибших корейских военных.

Володин отметил, что в Пхеньяне по инициативе Ким Чен Ына возведены Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции, а также Мемориальный комплекс.

"Это памятник российско-корейскому боевому братству, над которым совместно работали специалисты России и КНДР", - сказал председатель Госдумы

В этой связи Володин также выразил благодарность за то, как в КНДР бережно хранят память о советских солдатах и офицерах, освобождавших Корею.

По словам председателя Госдумы, в условиях постоянно растущих вызовов и угроз Россия и КНДР продолжают укреплять взаимодействие, в основе которого - принципы добрососедства, доверия, братской поддержки.