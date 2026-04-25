Володин поблагодарил КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Володин выразил благодарность КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками.
- Он подчеркнул, что в России будут бережно хранить память о погибших корейских военных.
- Володин заявил, что Россия и КНДР продолжают укреплять взаимодействие на основе принципов добрососедства, доверия и братской поддержки.
ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном выразил благодарность корейскому народу, Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и руководству страны за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками.
"Мы прибыли по поручению нашего президента Владимира Путина, и еще раз в этой связи хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками", - сказал Володин на встрече.
Он подчеркнул, что в России будут бережно хранить память о погибших корейских военных.
Володин отметил, что в Пхеньяне по инициативе Ким Чен Ына возведены Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции, а также Мемориальный комплекс.
"Это памятник российско-корейскому боевому братству, над которым совместно работали специалисты России и КНДР", - сказал председатель Госдумы.
В этой связи Володин также выразил благодарность за то, как в КНДР бережно хранят память о советских солдатах и офицерах, освобождавших Корею.
По словам председателя Госдумы, в условиях постоянно растущих вызовов и угроз Россия и КНДР продолжают укреплять взаимодействие, в основе которого - принципы добрососедства, доверия, братской поддержки.
"Мы опираемся на традиции, заложенные предыдущими поколениями", - подчеркнул Володин.
20 апреля, 09:31