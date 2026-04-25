Сборная России по футболу сыграет в Волгограде в июне, сообщил источник

- Сборная России по футболу проведет товарищеский матч в Волгограде 5 июня.
- Игра пройдет на «Волгоград Арене», информация о сопернике будет сообщена позднее.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч в Волгограде 5 июня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявлял о том, что сборная России может провести три товарищеских матча в июне.
Игра пройдет на "Волгоград Арене". О сопернике будет сообщено позднее.
Весной сборная России провела два товарищеских матча - с командой Мали в Санкт-Петербурге (0:0) и с командой Никарагуа в Краснодаре (3:1).
