Российские ватерполистки разгромили Канаду и вышли в финал Кубка мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России по водному поло одержала победу над командой Канады в полуфинальном матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд.

Встреча завершилась со счетом 24:6, и российская сборная вышла в финал.

Благодаря выходу в финал второго дивизиона российская сборная гарантировала себе место в финальном этапе Кубка мира 2026 года.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло одержала победу над командой Канады в полуфинальном матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 24:6. Россиянки вышли в финал, где сыграют с победителями матча между сборными Китая и Хорватии. Матч пройдет 26 апреля.

Благодаря выходу в финал второго дивизиона российская сборная гарантировала себе место в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Победитель второго дивизиона получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.