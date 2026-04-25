Российские ватерполистки разгромили Канаду и вышли в финал Кубка мира

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло одержала победу над командой Канады в полуфинальном матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.
Встреча завершилась со счетом 24:6. Россиянки вышли в финал, где сыграют с победителями матча между сборными Китая и Хорватии. Матч пройдет 26 апреля.
Благодаря выходу в финал второго дивизиона российская сборная гарантировала себе место в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Победитель второго дивизиона получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.