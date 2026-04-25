Москвичам рекомендовали использовать метро в воскресенье из-за перекрытий - РИА Новости, 25.04.2026
20:06 25.04.2026 (обновлено: 20:20 25.04.2026)
Москвичам рекомендовали использовать метро в воскресенье из-за перекрытий

Москвичам рекомендовали использовать метро в воскресенье из-за полумарафона

Знак метро у входа на станцию в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Знак метро у входа на станцию в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве рекомендовали жителям использовать метро в воскресенье из-за перекрытий.
  • Ограничения связаны с проведением полумарафона и будут действовать на нескольких улицах и набережных в центре и на западе города.
  • Парковка на участках с ограничениями также будет временно запрещена.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать метро в воскресенье в связи с перекрытиями в городе из-за проведения полумарафона.
"Завтра будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах и набережных в центре и на западе города в связи с проведением полумарафона. Для поездок по городу выбирайте метро", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что с 00.01 мск до 14.00 мск движение будет временно закрыто на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. Также ограничения будут с 08.00 мск до 15.00 мск на центральных набережных (Воробьевской, Бережковской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой), улицах (Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Москворецкая, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Лужники), на мостах (Бородинский, Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Крымский), на площадях (Университетская, Смоленская), на бульварах (Смоленский и Зубовский), в Новокрымском проезде, на Воробьевском шоссе и в Октябрьском тоннеле.
"Также на участках ограничений будет временно запрещена парковка", - добавили в ведомстве.
Мужчина в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В московском метро появились аудиосообщения с нейроголосом
23 апреля, 10:17
 
