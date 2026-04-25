14:13 25.04.2026 (обновлено: 19:52 25.04.2026)
Врач из Уфы спасла трех пассажиров в самолете, летевшем во Владивосток

Самолет. Архивное фото
УФА, 25 апр — РИА Новости. Врач Республиканской клинической больницы Уфы Динара Кулова спасла жизни трех пассажиров самолета, летевшего во Владивосток, которым стало плохо во время полета, сообщает больница в "Максе".
"На рейсе Уфа — Новосибирск — Владивосток произошел экстренный случай, когда троим пассажирам стало плохо. Бортпроводники объявили о поиске медика, на что отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе, которая летела на Дальневосточный конгресс", — рассказали в больнице.
Сначала Кулова оказала помощь мужчине с резким падением артериального давления, у которого проявлялись симптомы слабости и головокружения. С помощью аптечки первой помощи, находившейся на борту, врач стабилизировала его состояние, говорится в сообщении.
"Однако в это время еще один пассажир потерял сознание — это был донор, который сдавал кровь перед полетом. Динара Тагирьяновна также оказала помощь и ему, но вскоре третий мужчина тоже потерял сознание. Пока врач стабилизировала двоих, помощь требовалась и третьему. Несмотря на сложные обстоятельства, она действовала быстро и уверенно, следуя всем инструкциям", — следует из сообщения.
Отмечается, что все мужчины были успешно стабилизированы и после посадки переданы наземной медицинской бригаде в состоянии средней тяжести. Их жизни больше ничего не угрожает.
