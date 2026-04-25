Врач из Уфы спасла трех пассажиров в самолете, летевшем во Владивосток

УФА, 25 апр — РИА Новости. Врач Республиканской клинической больницы Уфы Динара Кулова спасла жизни трех пассажиров самолета, летевшего во Владивосток, которым стало плохо во время полета, сообщает Врач Республиканской клинической больницы Уфы Динара Кулова спасла жизни трех пассажиров самолета, летевшего во Владивосток, которым стало плохо во время полета, сообщает больница в "Максе"

"На рейсе Уфа — Новосибирск — Владивосток произошел экстренный случай, когда троим пассажирам стало плохо. Бортпроводники объявили о поиске медика, на что отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе, которая летела на Дальневосточный конгресс", — рассказали в больнице.

Сначала Кулова оказала помощь мужчине с резким падением артериального давления, у которого проявлялись симптомы слабости и головокружения. С помощью аптечки первой помощи, находившейся на борту, врач стабилизировала его состояние, говорится в сообщении.

"Однако в это время еще один пассажир потерял сознание — это был донор, который сдавал кровь перед полетом. Динара Тагирьяновна также оказала помощь и ему, но вскоре третий мужчина тоже потерял сознание. Пока врач стабилизировала двоих, помощь требовалась и третьему. Несмотря на сложные обстоятельства, она действовала быстро и уверенно, следуя всем инструкциям", — следует из сообщения.