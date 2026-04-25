Американский ветеран призвал США и Россию вспомнить о былом союзничестве

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Россия и США должны помнить о сотрудничестве в годы Второй мировой войны, если хотят сохранять мир сегодня, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран, участник встречи на Эльбе и полковник в отставке Фрэнк Кон.

"Для того, чтобы обеспечить мир сегодня, нам необходимо помнить о тех связях, которые были между нами в прошлом", - сказал Кон по случаю годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года, ставшей одним из главных символов союзничества двух стран в борьбе против нацистской Германии

Он выразил уверенность, что именно память о встрече советских и американских войск на Эльбе в конце апреля 1945 года может служить таким напоминанием. По его словам, прочные узы между странами трудно строить на одних разногласиях, но это возможно, если опираться на опыт сотрудничества.

"Трудно построить какие-либо связи, основываясь на разногласиях между нашими странами. Но это можно сделать, если помнить о том сотрудничестве, которое у нас было", - отметил ветеран.