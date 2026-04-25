04:23 25.04.2026
"Зарвавшийся украинец": в Киеве переполошились из-за заявления Туска

Соскин: слова Туска о вторжении адресованы Зеленскому

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы вторжении России в одну из стран НАТО предназначено не Москве, а Киеву.
  • Соскин утверждает, что Туск хочет показать Владимиру Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву.
  • Соскин уверен, что Туск сейчас сталкивается с растущими аппетитами Зеленского, поэтому ему важно как-то урезонить главу киевского режима.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы вторжении России в одну из стран НАТО предназначено не Москве, а Киеву, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Давайте начистоту: Туск сам не верит в то, что Россия нападет на Польшу, и вся его речь призвана показать (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян", — сказал он.
По словам эксперта, Туск сейчас сталкивается с растущими аппетитами Зеленского, поэтому ему важно как-то урезонить главу киевского режима.
"Основная часть НАТО плевать хотела на Украину, а Польша тем более. Туску невыгодно еще больше помогать Зеленскому, поэтому он будет делать все, чтобы урезонить зарвавшегося украинца", — пояснил Соскин.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны — участницы Североатлантического альянса.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреРоссияПольшаКиевДональд ТускОлег СоскинЛеонид КучмаНАТОЕвросоюз
 
 
