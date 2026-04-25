Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы вторжении России в одну из стран НАТО предназначено не Москве, а Киеву, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Туск сейчас сталкивается с растущими аппетитами Зеленского, поэтому ему важно как-то урезонить главу киевского режима.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны — участницы Североатлантического альянса.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.