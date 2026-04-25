Удмуртская Республика
 
15:02 25.04.2026
Бречалов представил Захаровой международные достижения Удмуртии

© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиГлава Удмуртии Александр Бречалов и официальный представитель МИД России Мария Захарова во время встречи
УФА, 25 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов представил официальному представителю МИД России Марии Захаровой международные достижения республики и попросил информационно поддержать Международный музыкальный детско-юношеский конкурс, который пройдёт в обновлённом формате, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
В ходе рабочей встречи с Захаровой руководитель региона акцентировал внимание на вкладе Удмуртии в экономику и экспорт страны, а также рассказал о других международных проектах, сообщает пресс-служба.
"Концерн Калашников, Зала Аэро, Суперкам, Ижевский электромеханический завод Купол, Воткинский завод - эти названия знает весь мир. Но жители Удмуртии – миролюбивый и трудолюбивый народ. В мире нас знают еще и как надежных партнеров. Почти 30% нашего экспорта – продукция машиностроения. Поставляем линии розлива масла в Арабские Эмираты, запчасти для бурового оборудования – в Казахстан и Белоруссию, микро ГЭС в Узбекистан", – приводятся слова Бречалова.
В пресс-службе отметили, что отдельным блоком повестки стала образовательная и гуманитарная дипломатия. Бречалов сообщил, что в вузах республики обучаются 1500 иностранных студентов, а благодаря Глазовскому инженерно-педагогическому университету за 2025 год почти 3 тысячи жителей Латинской Америки выучили русский язык в онлайн-формате.
Бречалов рассказал, что в Удмуртии проводится Международный детско-юношеский конкурс "На Родине П.И. Чайковского". В 2025 году в очном этапе поучаствовали молодые таланты из России, Китая, Вьетнама, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и других стран. В 2026 году конкурс проведут в обновлённом формате.
В Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным, впервые в программу включили номинацию "Народные инструменты", а также перевели положение о конкурсе на китайский и английский языки. Глава республики обратился к официальному представителю МИД России с просьбой информационно поддержать проведение конкурса в этом году, сообщает пресс-служба.
"Мы рады туристам – как раз сейчас формируем три маршрута по запросу китайских туроператоров. Из 90 тысяч иностранцев в прошлом году – 25 тысяч приехали в республику из Китая", - рассказал глава Удмуртии о туристическом потенциале региона.
Бречалов поблагодарил Захарову за содействие в организации пресс-тура иностранных журналистов, который прошёл в 2025 году при содействии департамента информации и печати МИД России.
"У нас побывали СМИ из Белоруссии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Казахстана, Китая и Пакистана. Я знаю, что по итогам пресс-тура вышло большое количество публикаций, видеорепортажей на каналах этих стран", – рассказал Бречалов.
Захарова, в свою очередь, высоко оценила комплексный подход Удмуртии к развитию международных связей, подчеркнув, что республика уникальным образом сочетает оборонно-промышленный комплекс с гуманитарными проектами, сообщает пресс-служба.
"Отдельно она поблагодарила Александра Бречалова за сохранение культурного наследия и выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве региона и МИД России", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.
