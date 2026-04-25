Туска поставили на место за его шутку о России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен обрушился с критикой на премьер-министра Польши Дональда Туска за шутку об отсутствии стран с пророссийскими взглядами на саммите ЕС.
"Европейская дипломатия такая: сидеть в комнате с людьми, с которыми вы уже договорились", — написал он в социальной сети X.
Туск также попал в неловкую ситуацию со своей шуткой и на самом саммите Евросоюза.
Издание Onet накануне писало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить поляку на собрании европейских глав: выступая перед репортерами, он был прерван на полуслове появлением Фицо, после чего попытался объясниться.