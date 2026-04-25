07:17 25.04.2026
Ученый предупредил о нашествии гусениц в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский ученый-энтомолог Альберто Дзилли предупредил о нашествии гусениц походного шелкопряда в Турции.
  • Гусеницы этого вида опасны для человека, детей и животных, так как могут вызывать ожоги и воспаления дыхательных путей.
  • Ученый подчеркнул, что борьба с опасными гусеницами не должна включать их истребление, поскольку многие виды бабочек и мотыльков имеют безвредных личинок.
РИМ, 25 апр - РИА Новости. Гусеницы походного шелкопряда, вызывающие ожоги и воспаления дыхательных путей, встречаются в зеленой среде в городах, в частности, турецких, рассказал РИА Новости итальянский ученый-энтомолог, специалист по чешуекрылым (Lepidoptera) Альберто Дзилли.
Сообщения о контактах с гусеницами одного из видов бабочек распространяются в чатах русскоязычных жителей Стамбула. Их авторы предупреждают, что пушистые личинки опасны для человека, детей и животных.
"В этот период многие, особенно в средиземноморских регионах, жалуются на гусениц этого вида и некоторых похожих на него, в Турции таких несколько", - сказал Дзилли.
По его словам, в это время года гусеницы покидают свои гнезда на деревьях и спускаются по стволам цепочкой в поиске лучшего места, чтобы зарыться и завершить свою метаморфозу. Из-за того, что они передвигаются цепочкой, словно участвуя в процессии, такое поведение принесло им название "походные", добавил ученый, предупредив о том, что трогать их нельзя.
Он подчеркнул, что методом борьбы с опасными гусеницами не может быть истребление, поскольку у многих видов бабочек и мотыльков волосатые личинки совершенно безвредны.
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Ученый предупредил об угрозе клещей-переносчиков лихорадки в Турции
13 апреля, 05:57
 
