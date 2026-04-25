В Туркмении выбрали самого красивого ахалтекинского коня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жеребец по кличке Ханкервен признан самым красивым ахалтекинским конем в Туркмении в 2026 году.
- Международный конкурс красоты среди ахалтекинцев прошел на ипподроме Ашхабадского конноспортивного комплекса.
АШХАБАД, 25 апр – РИА Новости, Георгий Асланян. Жеребец по кличке Ханкервен ("Ханский караван") признан самым красивым ахалтекинским конём Туркмении 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.
Международный конкурс красоты среди ахалтекинцев прошел на ипподроме Ашхабадского конноспортивного комплекса накануне Национального праздника туркменского скакуна, который отмечается в последнее воскресенье апреля.
Перед началом конкурса состоялось торжественное открытие монумента коню Пияда ("Пеший") – одному из наиболее выдающихся представителей ахалтекинской породы. Выступая на открытии, заместитель председателя кабинета министров Туркмении Тангрыгулы Атахаллыев напомнил о заслугах прославленного коня: четырежды – в 1998, 1999, 2000 и 2001 годах – Пияда становился чемпионом национальных выставок красоты ахалтекинских лошадей, а в 2008 и 2009 годах дважды был удостоен главного приза международного конкурса "Звезда Туркестана" в Ташкенте как лучший представитель ахалтекинской породы.
Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть "калачи"
24 апреля, 14:46
Смотр прошёл в присутствии президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Жюри выбирало победителя из десяти скакунов, вышедших в финал. По условиям конкурса каждого коня дважды провели перед судьями и зрителями – без снаряжения и в праздничной сбруе.
Победителем был объявлен Ханкервен 2018 года рождения из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. От имени главы государства тренеру скакуна Мыратгельды Маммедову вручили ключи от внедорожника Toyota Fortuner, переходящий кубок и диплом.
Биолог объяснила, почему ежей нельзя брать в руки
7 апреля, 05:28
Награды также получили творческие работники за лучшее изображение ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции и телевизионных программах. Денежные призы победителям творческого конкурса составили от 1 до 3 тысяч долларов.
Впечатлениями с журналистами поделился посол России в Туркмении Иван Волынкин. "Мы являемся свидетелями красочного представления… Кони просто чудесные, даже не знаешь, на каком остановить взор – один лучше другого… Хочу поздравить туркменский народ и руководство страны с этим замечательным праздником", – сказал он.
Ахалтекинская порода считается одной из древнейших и наиболее красивых верховых пород в мире. По мнению учёных, она была выведена на территории современного Туркменистана около пяти тысяч лет назад и оказала влияние на многие породы, в том числе арабскую, английскую скаковую, русскую верховую и донскую.