Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии возобновили
02:40 25.04.2026 (обновлено: 03:28 25.04.2026)
Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии возобновили

Гора Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены.
  • Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык.
  • Ранее спасатели обнаружили группу из трех туристов, попавших под лавину, а также тело еще одного туриста.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии возобновился, сообщил региональный главк МЧС России в своем канале на платформе "Макс".
«
"Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов", — говорится в сообщении.
Ранее МЧС региона сообщало, что из-за метеоусловий и сложного рельефа работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне, поэтому смогли сообщить о происшествии по рации. Остальные, предположительно, оказались под снегом.
Накануне трех туристов из группы нашли живыми с травмами различной степени тяжести, еще один человек погиб. Следственный комитет возбудил дело о небезопасных услугах.
До этого, 18 апреля, на маршрут вышла другая группа в составе 15 человек из Красноярска. В ночь на вторник несколько из них добрались до дороги и оставили в кафе записку о гибели троих альпинистов. Как позднее уточнили в МЧС, причиной смерти стало переохлаждение. Тела погибших уже спустили с горы, остальные вернулись самостоятельно.
Всех организаторов тура — директора фирмы, его заместителя и инструктора — арестовали на два месяца.
