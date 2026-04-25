Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии возобновили

"Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне, поэтому смогли сообщить о происшествии по рации. Остальные, предположительно, оказались под снегом.