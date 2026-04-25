Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии возобновили

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии возобновился, сообщил региональный главк МЧС России в своем канале на платформе "Макс".
"Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне, поэтому смогли сообщить о происшествии по рации. Остальные, предположительно, оказались под снегом.
Накануне трех туристов из группы нашли живыми с травмами различной степени тяжести, еще один человек погиб. Следственный комитет возбудил дело о небезопасных услугах.
До этого, 18 апреля, на маршрут вышла другая группа в составе 15 человек из Красноярска. В ночь на вторник несколько из них добрались до дороги и оставили в кафе записку о гибели троих альпинистов. Как позднее уточнили в МЧС, причиной смерти стало переохлаждение. Тела погибших уже спустили с горы, остальные вернулись самостоятельно.
Всех организаторов тура — директора фирмы, его заместителя и инструктора — арестовали на два месяца.