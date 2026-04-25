Израиль атаковал заряженные пусковые установки в Ливане - РИА Новости, 25.04.2026
09:59 25.04.2026
Израиль атаковал заряженные пусковые установки в Ливане

Израиль атаковал заряженные пусковые установки в трех районах Ливана

Израильские танки - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила, что атаковала заряженные ракетные установки движения "Хезболла" в трех районах южного Ливана.
  • По заявлению ЦАХАЛ, эти установки представляли непосредственную угрозу для солдат и израильского гражданского населения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала заряженные ракетные установки движения "Хезболлах" в трех районах южного Ливана.
"Ночью ЦАХАЛ нанесла удары по заряженным и готовым к пускам ракетным установкам "Хезболлах" в районах Дейр-эль-Захрани, Реман и Аль-Саамия на юге Ливана к северу от фронта передовой обороны", - говорится в заявлении для прессы.
Военные утверждают, что эти установки представляли непосредственную угрозу для солдат ЦАХАЛ и израильского гражданского населения.
В апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений. Перед этим было объявлено о достижении режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Стороны при этом регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
