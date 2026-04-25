В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, в 03.26 мск в украинской столице зазвучал сигнал воздушной тревоги. Также воздушная тревога звучит в Киевской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях.