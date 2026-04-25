Трамп предпочитает очным переговорам с Ираном телефонные

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после отмены поездки своих переговорщиков в Пакистан заявил, что пока предпочитает очным переговорам представителей Соединенных Штатов и Ирана контакты по телефону.
Он утверждает, что американские представители не хотят тратить время на дорогу.