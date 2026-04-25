Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил отмену поездки Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 25.04.2026 (обновлено: 22:04 25.04.2026)
Трамп объяснил отмену поездки Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Трамп объяснил отмену поездки Уиткоффа в Пакистан неразберихой в руководстве ИРИ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп объяснил отмену поездки Уиткоффа и Кушнера в Пакистан отсутствием понимания, кто руководит Ираном.
  • Он заявил, что в руководстве исламской республики якобы неразбериха.
  • Поездка Уиткоффа и Кушнера отняла бы много времени, добавил американский президент.
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся Уиткофф и Кушнер. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.
"Никто не знает, кто главный..." — написал Трамп в соцсети Truth Social. По его утверждению, в руководстве Ирана якобы неразбериха.
Поездка Уиткоффа и Кушнера отняла бы много времени и потребовала бы много работы, добавил президент США. "У нас на руках все карты, у них — никаких. Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать, — позвонить", — заявил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта.
В миреИранСШАПакистанДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала