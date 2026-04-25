Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп объяснил отмену поездки Уиткоффа и Кушнера в Пакистан отсутствием понимания, кто руководит Ираном.

Он заявил, что в руководстве исламской республики якобы неразбериха.

Поездка Уиткоффа и Кушнера отняла бы много времени, добавил американский президент.

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся Уиткофф и Кушнер. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.

"Никто не знает, кто главный..." — написал Трамп в соцсети Truth Social. По его утверждению, в руководстве Ирана якобы неразбериха.

Поездка Уиткоффа и Кушнера отняла бы много времени и потребовала бы много работы, добавил президент США. "У нас на руках все карты, у них — никаких. Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать, — позвонить", — заявил Трамп.