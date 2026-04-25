Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп объяснил отмену поездки Уиткоффа и Кушнера в Пакистан отсутствием понимания, кто руководит Ираном.
- Он заявил, что в руководстве исламской республики якобы неразбериха.
- Поездка Уиткоффа и Кушнера отняла бы много времени, добавил американский президент.
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся Уиткофф и Кушнер. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.
"Никто не знает, кто главный..." — написал Трамп в соцсети Truth Social. По его утверждению, в руководстве Ирана якобы неразбериха.
Поездка Уиткоффа и Кушнера отняла бы много времени и потребовала бы много работы, добавил президент США. "У нас на руках все карты, у них — никаких. Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать, — позвонить", — заявил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта.
