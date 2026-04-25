В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать, если ребенок потерялся в толпе

Краткий пересказ от РИА ИИ Если ребенок потерялся в толпе, родителям необходимо немедленно позвонить в экстренные службы по номеру 112.

Родителям рекомендуется заранее договориться с ребенком о месте встречи на случай, если они потеряют друг друга в толпе, а также научить его оставаться на месте в случае потери.

Перед посещением массовых мероприятий родителям советуют фотографировать ребенка и напоминать ему о важности иметь при себе телефон и знать наизусть номера телефонов родителей.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Родителям, чей ребенок потерялся в толпе, в первую очередь необходимо позвонить в экстренные службы, а затем предпринимать попытки найти его самостоятельно, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова.

"Если родитель потерял ребенка в толпе, то в первую очередь нужно звонить по номеру 112. Он не тратит на время, а сразу звонит в 112", - рассказала Абрамова.

Она добавила, что родителям стоит заранее предупредить своих детей, что они должны стоять на месте, если поняли, что потерялись.

"После этого он (родитель - ред.) также может позвонить на горячую линию отряда "ЛизаАлерт", а уже дальше принимать какие-то самостоятельные действия", - уточнила инструктор.

Как отметила Абрамова, после обращения в службу спасения у родителей есть два варианта действий. Если взрослый шел с ребенком один, то ему стоит вернуться по маршруту и просмотреть все локации, которые могли быть интересны ребенку. Если же родителей было двое и они находятся недалеко от дома, то одному из них рекомендуется вернуться, так как ребенок, поняв, что потерялся, может пойти домой.

"Обязательно у ребенка должен быть с собой телефон. Это очень важно. И важно, чтобы ребенок знал наизусть номера телефонов родителей. И, конечно же, желательно, чтобы эти номера были у него где-то написаны в бумажке", - добавила собеседница агентства.

В то же время, родителям рекомендуется еще до посещения массовых мероприятий договориться с ребенком о месте встречи на тот случай, если они потеряют друг друга.