Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев выразил одобрение действиям "Спартака" при Карседо - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:43 25.04.2026 (обновлено: 14:56 25.04.2026)
Тарпищев выразил одобрение действиям "Спартака" при Карседо

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шамиль Тарпищев считает, что Хуан Карлос Карседо находится на правильном пути в процессе создания чемпионской команды «Спартака».
  • По мнению Тарпищева, для достижения успеха «Спартаку» необходимо усиление задней линии и середины поля, а также улучшение внутренних взаимоотношений игроков.
  • Тарпищев отметил, что по подбору игроков «Спартак» может бороться с кем угодно, но важно добиться этого на постоянной основе.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо находится на правильном пути в процессе создания чемпионской команды, главными будут вопросы взаимоотношений внутри коллектива и самоотдачи каждого футболиста, считает президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) болельщик "красно-белых" Шамиль Тарпищев.
Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января. В весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) "красно-белые" одержали пять побед, одну встречу закончили вничью и потерпели два поражения, в том числе в четверг в 26-м туре от "Краснодара" (1:2). "Спартак" идет пятым в чемпионате России, клуб также вышел в финал пути регионов Кубка России.
"Первый тайм с "Краснодаром" мне понравился. Это лучше однозначно чем было. Мысль есть, что Карседо хочет, понятно. Думаю, нужно усиление задней линии, особенно центров, и для достижения полной взаимозаменяемости середину поля тоже необходимо усилить. Тогда перспектива на следующий сезон будет достаточно хорошей вырисовываться. Вопрос внутренних взаимоотношений игроков будет решающим", - сказал Тарпищев РИА Новости.
"Я не очень-то верю в коктейль иностранцев, - пояснил собеседник агентства свою мысль. - Игроки из Латинской Америки требуют особого подхода, чтобы были дисциплина, порядок и спортивный патриотизм. Чтобы все бились за каждый мяч и отдавали себя полностью игре. А то, что Карседо делает сегодня, вызывает меньше всего нареканий по сравнению с другими тренерами".
Президент ФТР отметил, что "по подбору игроков "Спартак" и сейчас может бороться с кем угодно". "Но этого надо добиться на постоянной основе. Вопрос склеивания коллектива в командных видах - одно из ведущих направлений работы. Если этого не будет, результат не придет", - заключил Тарпищев.
ФутболСпортЛатинская АмерикаШамиль Тарпищев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала