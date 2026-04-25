Тарпищев выразил одобрение действиям "Спартака" при Карседо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шамиль Тарпищев считает, что Хуан Карлос Карседо находится на правильном пути в процессе создания чемпионской команды «Спартака».
- По мнению Тарпищева, для достижения успеха «Спартаку» необходимо усиление задней линии и середины поля, а также улучшение внутренних взаимоотношений игроков.
- Тарпищев отметил, что по подбору игроков «Спартак» может бороться с кем угодно, но важно добиться этого на постоянной основе.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо находится на правильном пути в процессе создания чемпионской команды, главными будут вопросы взаимоотношений внутри коллектива и самоотдачи каждого футболиста, считает президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) болельщик "красно-белых" Шамиль Тарпищев.
Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января. В весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) "красно-белые" одержали пять побед, одну встречу закончили вничью и потерпели два поражения, в том числе в четверг в 26-м туре от "Краснодара" (1:2). "Спартак" идет пятым в чемпионате России, клуб также вышел в финал пути регионов Кубка России.
"Первый тайм с "Краснодаром" мне понравился. Это лучше однозначно чем было. Мысль есть, что Карседо хочет, понятно. Думаю, нужно усиление задней линии, особенно центров, и для достижения полной взаимозаменяемости середину поля тоже необходимо усилить. Тогда перспектива на следующий сезон будет достаточно хорошей вырисовываться. Вопрос внутренних взаимоотношений игроков будет решающим", - сказал Тарпищев РИА Новости.
"Я не очень-то верю в коктейль иностранцев, - пояснил собеседник агентства свою мысль. - Игроки из Латинской Америки требуют особого подхода, чтобы были дисциплина, порядок и спортивный патриотизм. Чтобы все бились за каждый мяч и отдавали себя полностью игре. А то, что Карседо делает сегодня, вызывает меньше всего нареканий по сравнению с другими тренерами".
