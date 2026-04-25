Тарпищев выразил одобрение действиям "Спартака" при Карседо

Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января. В весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) "красно-белые" одержали пять побед, одну встречу закончили вничью и потерпели два поражения, в том числе в четверг в 26-м туре от "Краснодара" (1:2). "Спартак" идет пятым в чемпионате России, клуб также вышел в финал пути регионов Кубка России.

"Первый тайм с "Краснодаром" мне понравился. Это лучше однозначно чем было. Мысль есть, что Карседо хочет, понятно. Думаю, нужно усиление задней линии, особенно центров, и для достижения полной взаимозаменяемости середину поля тоже необходимо усилить. Тогда перспектива на следующий сезон будет достаточно хорошей вырисовываться. Вопрос внутренних взаимоотношений игроков будет решающим", - сказал Тарпищев РИА Новости.