Как в СССР отбирали стюардесс

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Быть стюардессой в СССР было мечтой многих девушек. Но попасть в профессию было почти невозможно.

Зачем были нужны такие строгие требования?

Чем девушек манило небо

Первые советские стюардессы официально не считались стюардессами — в законодательстве такой должности не существовало. Девушек записывали буфетчицами или кладовщицами.

Стюардессы путешествовали, общались с иностранцами, получали доступ к товарам, недоступным на советском рынке. За это получали 200-240 рублей в месяц — на земле столько же получали офицеры и работники с большим стажем. Более того, к этим плюсам прилагался длительный отпуск — более 70 дней в году.

Требования к внешности

Комиссии предъявляли строгие требования: рост не выше 162 сантиметров, вес не более 52 килограммов. Все из-за того, что в советских самолетах проходы между рядами были узкими.

Официально красоты не требовали, но все понимали: внешность имеет значение. Авиакомпания должна была показывать лицо СССР миру.

Стать стюардессой можно было с 19 лет. После 30 шансы резко падали. Требовались привлекательность, приятный голос, правильная осанка, манеры. Манекенщицы часто получали отказ — считалось, что они недостаточно обходительны.

Помимо "красивого личика"

Комиссия обращала внимание на образование : у девушки с психологическим или медицинским дипломом шансы были выше. Такие кандидатки считались более стрессоустойчивыми, способными действовать в критических ситуациях и помогать людям.

В идеале стюардесса должна была говорить на иностранных языках. Однако многие учили их уже после начала работы.

Какое-то время действовал запрет на трудоустройство замужних женщин — его отменили, потому что кандидаток не хватало.

Даже если девушка соответствовала всем критериям, ее судьба решалась в партийной комиссии. Если партком не одобрял кандидатуру, все усилия оказывались напрасными.