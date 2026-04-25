Как в СССР отбирали стюардесс
09:58 25.04.2026

Как в СССР отбирали стюардесс

© РИА Новости / Дмитрий Козлов — Самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту Внуково
Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту Внуково
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Быть стюардессой в СССР было мечтой многих девушек. Но попасть в профессию было почти невозможно.
Зачем были нужны такие строгие требования?

Чем девушек манило небо

Первые советские стюардессы официально не считались стюардессами — в законодательстве такой должности не существовало. Девушек записывали буфетчицами или кладовщицами.
Стюардессы путешествовали, общались с иностранцами, получали доступ к товарам, недоступным на советском рынке. За это получали 200-240 рублей в месяц — на земле столько же получали офицеры и работники с большим стажем. Более того, к этим плюсам прилагался длительный отпуск — более 70 дней в году.

Требования к внешности

Комиссии предъявляли строгие требования: рост не выше 162 сантиметров, вес не более 52 килограммов. Все из-за того, что в советских самолетах проходы между рядами были узкими.
Официально красоты не требовали, но все понимали: внешность имеет значение. Авиакомпания должна была показывать лицо СССР миру.
Стать стюардессой можно было с 19 лет. После 30 шансы резко падали. Требовались привлекательность, приятный голос, правильная осанка, манеры. Манекенщицы часто получали отказ — считалось, что они недостаточно обходительны.

Помимо "красивого личика"

Комиссия обращала внимание на образование: у девушки с психологическим или медицинским дипломом шансы были выше. Такие кандидатки считались более стрессоустойчивыми, способными действовать в критических ситуациях и помогать людям.
© РИА Новости / Утарбеков — Стюардессы "Аэрофлота" перед полетом
Стюардессы Аэрофлота перед полетом - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Стюардессы "Аэрофлота" перед полетом
В идеале стюардесса должна была говорить на иностранных языках. Однако многие учили их уже после начала работы.
Какое-то время действовал запрет на трудоустройство замужних женщин — его отменили, потому что кандидаток не хватало.
Даже если девушка соответствовала всем критериям, ее судьба решалась в партийной комиссии. Если партком не одобрял кандидатуру, все усилия оказывались напрасными.
Счастливицы, прошедшие все этапы отбора, получали распределение в Министерство гражданской авиации СССР и начинали карьеру в небе.
 
 
 
