FT раскритиковала Стармера за отсутствие интереса к политике
11:05 25.04.2026
FT раскритиковала Стармера за отсутствие интереса к политике

FT: Стармер не готов к сложным решениям и вверг свою партию в хаос

Кир Стармер
Кир Стармер. 25.04.2026
Кир Стармер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Financial Times раскритиковала премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отсутствие у него интереса в принятии сложных решений на посту.
  • Издание указало, что Стармер "растоптал доверие", навредил предпринимательству и не выполнил обещания своей предвыборной программы.
  • Financial Times подчеркнула, что Великобритания переживает геополитический кризис, доверие потребителей упало до низкого уровня, а отношения с США находятся в представляющем опасность состоянии.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Британская газета Financial Times раскритиковала премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отсутствие у него заинтересованности в принятии сложных решений на посту.
"Беспощадно лицемерный, он не подготовился должным образом, находясь в оппозиции, и теперь вверг свою партию именно в тот хаос, который она была призвана предотвратить... Стармер не является всеобщим любимчиком: он не скрывает своего презрения к политике как к неприличному делу, отсюда и неудача Даунинг-стрит в проведении реформ системы социального обеспечения. Расположение пришло в упадок из-за его почти капризного отсутствия заинтересованности в принятии сложных решений, которых требует его работа", - пишет издание.
Как считает газета, если Стармера отстранят от власти из-за назначения связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном Питера Мандельсона послом в США, "это будет иронично, поскольку это является наименьшей его ошибкой". Так, издание указывает на то, что Стармер "растоптал доверие", навредил предпринимательству и не выполнил обещания своей предвыборной программы.
Financial Times в этой связи подчёркивает, что в настоящее время Великобритания переживает геополитический кризис, доверие потребителей упало до низкого уровня, а отношения с США находятся в представляющем опасность состоянии.
