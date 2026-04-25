Власти США не хотят давать грин-карту критикам Израиля, сообщила NYT

Иммиграционные службы будут проверять иностранцев, поощряющих антисемитизм.

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские власти откажут заявителям на грин-карту, если установят, что те участвовали в студенческих пропалестинских акциях или жгли флаги США, пишет газета New York Times

"Согласно новому руководству, мигрантам могут отказать в грин-карте за выражение политических взглядов, участие в пропалестинских протестах в университетах, критические публикации в адрес Израиля в соцсетях и осквернение американского флага", - сообщает издание со ссылкой на служебные документы министерства внутренней безопасности.

Сотрудникам иммиграционных служб дано указание тщательно проверять заявителей, которые поощряют антисемитизм "посредством устных или физических действий", сообщает газета.

Как говорится в сообщении, проверять предписывается иностранцев, участвовавших в пропалестинских акциях в университетах.

"В документах поддержка "подрывных" идеологий перечислена среди факторов, которые могут послужить основанием для отклонения заявки", - говорится в сообщении, а в качестве примера указан случай, когда один из обратившихся за ВНЖ был запечатлен с плакатом с призывом к свержению американского правительства.

"В руководстве осквернение американского флага описано как негативный фактор", - указывает газета, добавляя, что Верховный суд США ранее признал сожжение флага формой политического протеста в рамках первой поправки к конституции.