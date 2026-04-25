Рейтинг@Mail.ru
Власти США не хотят давать грин-карту критикам Израиля, сообщила NYT - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 25.04.2026
Власти США не хотят давать грин-карту критикам Израиля, сообщила NYT

NYT: США могут отказать в грин-карте за участие в пропалестинских акциях

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские власти могут отказать в выдаче грин-карты за участие в пропалестинских акциях и критические публикации в адрес Израиля в соцсетях, пишут СМИ.
  • Иммиграционные службы будут проверять иностранцев, поощряющих антисемитизм.
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские власти откажут заявителям на грин-карту, если установят, что те участвовали в студенческих пропалестинских акциях или жгли флаги США, пишет газета New York Times.
"Согласно новому руководству, мигрантам могут отказать в грин-карте за выражение политических взглядов, участие в пропалестинских протестах в университетах, критические публикации в адрес Израиля в соцсетях и осквернение американского флага", - сообщает издание со ссылкой на служебные документы министерства внутренней безопасности.
Сотрудникам иммиграционных служб дано указание тщательно проверять заявителей, которые поощряют антисемитизм "посредством устных или физических действий", сообщает газета.
Как говорится в сообщении, проверять предписывается иностранцев, участвовавших в пропалестинских акциях в университетах.
"В документах поддержка "подрывных" идеологий перечислена среди факторов, которые могут послужить основанием для отклонения заявки", - говорится в сообщении, а в качестве примера указан случай, когда один из обратившихся за ВНЖ был запечатлен с плакатом с призывом к свержению американского правительства.
"В руководстве осквернение американского флага описано как негативный фактор", - указывает газета, добавляя, что Верховный суд США ранее признал сожжение флага формой политического протеста в рамках первой поправки к конституции.
Республиканская администрация ранее ужесточила миграционные требования, приостановила рассмотрение заявок на грин-карту из ряда стран, ввела дополнительные сборы за подачу отдельных категорий виз. Руководство США не отрицает, что массово отзывает легальный статус у иностранцев, указывая на исходящую от них угрозу для внешней политике и нацбезопасности.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Еврейскую бригаду" выгнали с антифашистского шествия в Италии
Вчера, 23:13
 
В миреСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала