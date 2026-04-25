США встретятся с ответом, если продолжат блокаду, заявили в Иране - РИА Новости, 25.04.2026
15:50 25.04.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный штаб иранского командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что США встретятся с ответом , если продолжат блокаду .
  • Штаб отметил, что готовность вооруженных сил Ирана к обороне выше, чем до начала конфликта.
ТЕГЕРАН, 25 апр - РИА Новости. США встретятся с ответом вооруженных сил Ирана, если продолжат блокаду исламской республики, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Если американская армия-агрессор продолжит блокаду, грабежи и пиратство в регионе, пусть они будут уверены, что встретятся с ответом мощных вооруженных сил Ирана", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Центральный штаб также отмечает, что готовность вооруженных сил Ирана к обороне выше, чем до начала конфликта, и они могут нанести США и Израилю больший ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
