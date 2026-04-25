Первая ракетка мира Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла румынку Жаклин Кристиан в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу первой ракетки мира. Кристиан выступала под 29-м номером посева. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
В четвертом круге грунтового турнира Соболенко встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и японкой Наоми Осакой (14-й номер посева).
