Российский борец вольного стиля Усманов завоевал золото чемпионата Европы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золото чемпионата Европы, который проходит в Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 79 кг он победил серебряного призера Олимпиады в Токио и чемпиона Европы 2020 года Магомедхабиба Кадимагомедова из Белоруссии, ранее выступавшего за Россию. Бронзовыми призерами стали Зелимхан Хаджиев из Франции и Джабраил Гаджиев из Азербайджана.
Усманову 29 лет, он стал трехкратным чемпионом Европы (2024-2026), также на его счету золото чемпионата мира 2023 года.
Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).