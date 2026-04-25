Рейтинг@Mail.ru
Российский борец вольного стиля Усманов завоевал золото чемпионата Европы - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:55 25.04.2026
Российский борец вольного стиля Усманов завоевал золото чемпионата Европы

© Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России
Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золото чемпионата Европы.
  • Он стал трехкратным чемпионом Европы (2024–2026).
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золото чемпионата Европы, который проходит в Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 79 кг он победил серебряного призера Олимпиады в Токио и чемпиона Европы 2020 года Магомедхабиба Кадимагомедова из Белоруссии, ранее выступавшего за Россию. Бронзовыми призерами стали Зелимхан Хаджиев из Франции и Джабраил Гаджиев из Азербайджана.
Усманову 29 лет, он стал трехкратным чемпионом Европы (2024-2026), также на его счету золото чемпионата мира 2023 года.
Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW
26 февраля, 21:33
 
ЕдиноборстваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала