Русская чемпионка решилась на отчаянный шаг. Кто еще делал такое?

Новость о том, что трехкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева решила сменить вид спорта, стала сюрпризом для поклонников синхронного плавания. Изменение стало довольно радикальным — девушка заявила о начале профессиональной карьеры в бобслее. Однако в мире спорта есть достаточно примеров резкой смены направления даже среди атлетов высочайшего уровня. РИА Новости Спорт рассказывает о некоторых из них.

"Еще не навыступалась"

Гурбанбердиева выступала в микст-дуэте с другим известнейшим синхронистом Александром Мальцевым . Еще в июле 2025 года пара брала золото в технической программе среди смешанных дуэтов на ЧМ в Сингапуре, а теперь Майя решила сменить бассейн на лед.

« "Я еще не навыступалась, — объяснила она в интервью Forbes. — По-прежнему остаюсь голодной до соревнований, хотя понимаю, что после перехода в новый вид спорта до этих самых побед еще нужно дойти, но я к этому морально готова. Я поставила на кон все, впрочем, как и всегда. Я всегда в спорте так делала. Это, наверное, не очень хорошо, но я вообще ни о чем не жалею. Всем своим этапам спортивной жизни и спортивной карьеры я очень благодарна".

Одной из причин ухода Гурбанбердиевой из синхронного плавания стала невозможность побороться за олимпийское золото. По словам спортсменки, она мечтала стать первой чемпионкой Олимпийских игр в смешанных дуэтах, но этого вида в программе Олимпиады не появится, как минимум, до Лос-Анджелеса.

Из бега — в бобслей

В бобслей из другого вида спорта переходила и американка Лоло Джонс . Ее карьера началась со спринтерского бега, так что для бобслея это стало хорошим подспорьем. Однако недостаточно только лишь хорошо бегать. Джонс пришлось серьезно поработать над своим телом — ради нового вида спорта она набрала 13 килограммов.

Двукратная чемпионка мира на короткой дистанции в помещениях почти добралась до олимпийских медалей — на Играх в Пекине и в Лондоне ей не хватало совсем немного. Зато ей покорилось другое достижение — Джонс стала одной их немногих спортсменок, участвовавших и на летних, и на зимних Играх. После победы на смешанном чемпионате мира по бобслею и скелетону в 2013 году Лоло отправилась на Игры в Сочи, однако и там завоевать медаль не получилось.

Прыгуны на лыжах с золотом летних Олимпиад

Еще более уникального рекорда добился норвежец Якоб Тамс. Он не просто участвовал на летних и зимних Играх, а сумел взять награды и там, и там. В начале 1920-х годов Тамс был одним из сильнейших "летающих лыжников". В 1924 году на первых зимних Олимпийских играх в Шамони именно он стал первым в прыжках на лыжах с трамплина. Четыре года спустя норвежец упал в попытке защитить титул и остался без медали.

Позже он занялся парусным спортом, и в 1936 году Тамса взяли на берлинскую Олимпиаду. Вместе со своей командой он стал вторым в соревнованиях восьмиметровых судов, и к золоту летних Игр Тамс добавил серебро Зимних.

Еще одним титулованным спортсменом, сменивших зимний вид на летний, стал словенец Примож Роглич . Он, как и Тамс, занимался популярными в его стране прыжками на лыжах, и даже стал чемпионом мира среди юниоров в 2007 году. Все изменила травма при падении с "домашнего" трамплина в Планице. После восстановления, несмотря на периодические неплохие результаты, Роглич так и не смог полностью реализовать свой потенциал.

Однако словенец не хотел совсем уходить из спорта. В 2013 году он принял решение заняться шоссейными велогонками. Уже на следующий год талантливый спортсмен выиграл первый титул на этапе тура Азербайджана. После победы в однодневке "Хорватия — Словения" Роглича подписала команда мирового уровня Jumbo-Visma. В ее составе Примож и стал мировым топом. В его послужном списке — многочисленные победы на веломногодневках (включая триумфы на Вуэльте Каталонии и гонке "Тиррено — Адриатико") и даже олимпийское золото Токио.

Пловец-чемпион чуть не стал гандболистом

Интересным примером смены вида спорта стал французский пловец Флоран Маноду . Олимпийский чемпион Лондона еще недавно брал две бронзы на Играх в Париже, но немногие знают о том, что Маноду был близок к окончательному переходу из плавания в гандбол.

После Олимпиады в Рио, на которой француз стал серебряным призером в эстафете и в заплыве на 50 метров вольным стилем, он заявил, что возьмет перерыв в карьере, чтобы переосмыслить то, чем он занимается. Флоран решил снова попробовать себя в гандболе, которым он занимался в подростковом возрасте. Некоторое время он серьезно тренировался с клубом первого дивизиона чемпионата Франции, но любовь к плаванию все же оказалась сильнее.

Даже признанные легенды мирового спорта пробовали себя в непривычных ролях. Один из величайших баскетболистов в истории Майкл Джордан , к примеру, уходил в бейсбол. Смену спорта он объяснил потерей интереса к баскетболу.

После третьей победы в чемпионате НБА подряд Джордан заключил контракт с "Чикаго Уайт Сокс" в главной бейсбольной лиге Америки и сыграл более сотни матчей за их фарм-клуб. Спустя два сезона "Его Воздушество" вернулся в НБА — баскетбол ему явно давался лучше.

Мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт после окончания карьеры легкоатлета в 2017-м пробовал себя в футболе. Он тренировался с дортмундской " Боруссией " и через некоторое время даже подписал любительский контракт с австралийской командой "Сентрал Кост Маринерс".

А легенда английской Премьер-лиги вратарь Петр Чех сразу после окончания футбольной карьеры в 2019 году перешел в хоккей. Он выступал в британской команде "Гилфорд Феникс" и, проявив себя в низших дивизионах, перешел в "Белфаст Джайантс" — клуб элитного дивизиона чемпионата Великобритании.