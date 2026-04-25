Более 20 станций РЭБ ВСУ уничтожены под Харьковом, рассказал боец

БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Расчеты БПС группировки "Север" уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом, после чего на ряде участков улучшилась связь, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".

"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ Харьковской области . Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки", - рассказал "Карта".

По его словам, позиции РЭБ выявлялись в ходе воздушной разведки, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления. Удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении, которые не подавляются средствами радиоэлектронной борьбы.