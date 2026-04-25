07:37 25.04.2026
Более 20 станций РЭБ ВСУ уничтожены под Харьковом, рассказал боец

  • Расчеты БПС группировки «Север» уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом.
  • Позиции РЭБ выявлялись в ходе воздушной разведки, удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении.
  • Нейтрализация станций РЭБ позволила улучшить условия для работы беспилотников и повысить качество радиосвязи на передовой.
БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Расчеты БПС группировки "Север" уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом, после чего на ряде участков улучшилась связь, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки", - рассказал "Карта".
По его словам, позиции РЭБ выявлялись в ходе воздушной разведки, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления. Удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении, которые не подавляются средствами радиоэлектронной борьбы.
Он отметил, что нейтрализация станций на отдельных участках позволила улучшить условия для работы беспилотников на цифровом и аналоговом каналах, а также повысить качество радиосвязи на передовой.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Раненый боец ВС России уничтожил расчет АГС ВСУ
Вчера, 00:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
