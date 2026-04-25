Командир рассказал о тактике засад с использованием беспилотников
07:05 25.04.2026
Командир рассказал о тактике засад с использованием беспилотников

РИА Новости: операторы БПЛА ВС РФ ждут противника в засадах

Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем группировки «Север» используют тактику засад с FPV-дронами, приземляя их на землю перед атакой.
  • Уничтожение техники осложняет снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения и помогает российским штурмовым группам эффективнее вести наступление.
  • За прошедшую неделю специалисты подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 15 автомобилей и пять робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Командир расчета ударных дронов с позывным "Игла" сообщил РИА Новости, что операторы беспилотных систем группировки "Север" ожидают противника в засадах, приземляя дроны на землю перед атакой.
По его словам, операторы ведут ежедневный контроль маршрутов снабжения противника и наносят удары FPV-дронами, оснащенными осколочно-фугасной или кумулятивной боевой частью.
"Постоянно дежурим в районе, где возможно движение противника. В случае необходимости даже можем аккуратно посадить дрон и ждать, когда появится противник", - сказал "Игла".
Он подчеркнул, что уничтожение техники серьезно осложняет снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения и помогает российским штурмовым группам эффективнее вести наступление.
По данным командира, специалисты подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 15 автомобилей и пять робототехнических комплексов ВСУ, которые использовались для доставки грузов и личного состава в Харьковской области.
