Командир рассказал о тактике засад с использованием беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем группировки «Север» используют тактику засад с FPV-дронами, приземляя их на землю перед атакой.

Уничтожение техники осложняет снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения и помогает российским штурмовым группам эффективнее вести наступление.

За прошедшую неделю специалисты подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 15 автомобилей и пять робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Командир расчета ударных дронов с позывным "Игла" сообщил РИА Новости, что операторы беспилотных систем группировки "Север" ожидают противника в засадах, приземляя дроны на землю перед атакой.

По его словам, операторы ведут ежедневный контроль маршрутов снабжения противника и наносят удары FPV-дронами, оснащенными осколочно-фугасной или кумулятивной боевой частью.

"Постоянно дежурим в районе, где возможно движение противника. В случае необходимости даже можем аккуратно посадить дрон и ждать, когда появится противник", - сказал "Игла".

Он подчеркнул, что уничтожение техники серьезно осложняет снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения и помогает российским штурмовым группам эффективнее вести наступление.