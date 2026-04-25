Раненый боец ВС России уничтожил расчет АГС ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Младший сержант ВС России Александр Ковышкин в ходе одного из боев в зоне спецоперации одним из первых вступил в бой с противником.
- Несмотря на полученное пулевое ранение, Ковышкин оказал себе первую помощь и продолжил бой, уничтожив гранатометный расчет противника.
- Благодаря действиям Ковышкина российская штурмовая группа быстро овладела новыми рубежами.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных сил Александр Ковышкин в ходе одного из боев в зоне спецоперации одним из первых вступил в бой с противником, получил пулевое ранение, сам оказал себе помощь и уничтожил гранатометный расчет противника, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовое подразделение Ковышкина должно было завладеть позицией противника. Младший сержант одним из первых зашел в траншеи противника и вступил в бой с превосходящими силами врага.
"В результате стрелкового боя Александр получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков. В результате штурмовых действий младший сержант Александр Ковышкин уничтожил несколько вражеских боевиков и расчет АГС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужественным и самоотверженным действиям Ковышкина российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми рубежами.
