МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка помогли ежу, который заблудился в подъезде жилого дома в Бутово на юго-западе Москвы, сообщил зоосад.
Как уточнили в зоопарке, на минувшей неделе в службу 112 поступило сразу несколько сообщений о ежах: первого обнаружили в Юго-Западном административном округе, второго - в подъезде жилого дома в Бутово.
"Сотрудники отдела спасения выехали на место к заявителям и провели ветеринарный осмотр. Здоровье ежей оказалось в порядке, и ночью того же дня специалисты отдела спасения выпустили их в природную среду на территории ТиНАО", - говорится в сообщении зоопарка в канале на платформе "Макс".
Обыкновенный еж является фоновым видом Москвы. Эти животные нередко встречаются в парках и зеленых зонах города.
"Если вы заметили дикое животное, которое нуждается в помощи, обязательно сообщите об этом по телефону 112", - добавляется в сообщении.
Биолог объяснила, почему ежей нельзя брать в руки
