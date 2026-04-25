Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Московского зоопарка помогли ежу, который заблудился в подъезде жилого дома в Бутово.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка помогли ежу, который заблудился в подъезде жилого дома в Бутово на юго-западе Москвы, сообщил зоосад.

Как уточнили в зоопарке, на минувшей неделе в службу 112 поступило сразу несколько сообщений о ежах: первого обнаружили в Юго-Западном административном округе, второго - в подъезде жилого дома в Бутово.

"Сотрудники отдела спасения выехали на место к заявителям и провели ветеринарный осмотр. Здоровье ежей оказалось в порядке, и ночью того же дня специалисты отдела спасения выпустили их в природную среду на территории ТиНАО", - говорится в сообщении зоопарка в канале на платформе " Макс ".

Обыкновенный еж является фоновым видом Москвы . Эти животные нередко встречаются в парках и зеленых зонах города.