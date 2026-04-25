Анохин: в Смоленске наградили лучших муниципальных работников области

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В 2025 году 27 муниципальных работников Смоленской области стали победителями и призерами областного конкурса "Лучший муниципальный служащий", а 6 муниципалитетов одержали победу в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в месенджере МАКС.

Лучших сотрудников и ветеранов органов местного самоуправления, активистов территориального общественного самоуправления чествовали накануне в Смоленском драматическом театре.

"В нашем регионе трудятся более 2,5 тысяч муниципальных служащих. Благодаря их деятельности в области реализовано множество важных проектов: построены детские и спортивные площадки, благоустроены территории, установлены линии освещения, отремонтированы дороги и тротуары", - написал Анохин.