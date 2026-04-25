15:45 25.04.2026
Анохин: в Смоленске наградили лучших муниципальных работников области

Муниципальные работники Смоленской области стали призерами областного конкурса

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В 2025 году 27 муниципальных работников Смоленской области стали победителями и призерами областного конкурса "Лучший муниципальный служащий", а 6 муниципалитетов одержали победу в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в месенджере МАКС.
Лучших сотрудников и ветеранов органов местного самоуправления, активистов территориального общественного самоуправления чествовали накануне в Смоленском драматическом театре.
"В нашем регионе трудятся более 2,5 тысяч муниципальных служащих. Благодаря их деятельности в области реализовано множество важных проектов: построены детские и спортивные площадки, благоустроены территории, установлены линии освещения, отремонтированы дороги и тротуары", - написал Анохин.
В регионе действуют 511 ТОС, охватывающих почти 130 тысяч жителей. В 2025 году впервые в истории Смоленской области на Всероссийском конкурсе "Лучшая практика гражданских инициатив" в номинации "Благоустройство и комфортная городская среда" среди сельских территориальных общественных самоуправлений инициатива смолян заняла первое место. Победителем стало ТОС "Крапивенское", отметил губернатор.
