По каким признакам Смерш вычислял немецких диверсантов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. В годы Великой Отечественной войны советская контрразведка столкнулась с колоссальным наплывом немецких шпионов. Многие из них проваливались из-за совсем незначительных мелочей.

На чем попадались агенты абвера? И какое русское слово никогда не произнесет немец?

Покушение на Сталина

Ранним утром 5 сентября 1944 года на трассе Москва — Ржев группа НКВД остановила мотоцикл, на котором ехали двое военнослужащих — мужчина и женщина. Они очень спешили, но ни удостоверение сотрудника контрразведки Смерш, ни "Золотая Звезда" Героя не оказали должного воздействия на старшего лейтенанта, руководившего группой.

Судьба диверсантов решилась, как только один из них распахнул свой кожаный плащ, чтобы достать документы. Орден Красной Звезды "боевой майор" носил на левой стороне груди, что было грубейшим нарушением приказа № 240 от 21 июня 1943 года.

В ходе обыска мотоцикла были обнаружены оружие, чистые бланки всевозможных удостоверений, более сотни печатей советских учреждений и организаций и прочая диверсионная экипировка. Задержанные признались, что являются немецкими шпионами, и сразу же пошли на сотрудничество.

Это были агенты разведывательно-диверсионной организации СД "Цеппелин" Петр Таврин и Лидия Шилова. Они направлялись в Москву с заданием убить Сталина с помощью портативного гранатомета.

Скрепки и цветные обложки

Порой красноармейцы могли выявить диверсантов и шпионов по совсем неприметным признакам.

"Вычисляли агентуру абвера по скрепкам в документах. Наши из обычной стали оставляли следы ржавчины, а немцы, подделывая бумаги, вставляли никелированные", — рассказал генерал-полковник Александр Безверхний, бывший руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России.

Также выдавали шпионов и фотографии: излишне качественный глянцевый снимок сразу бросался в глаза.

Еще одной "лакмусовой бумажкой" была шелковая нить, которой советские документы попросту не перевязывали. Определяли врага и по другим особенностям документов: другой цвет обложки у удостоверений и партбилетов, написание букв, а также орфографические ошибки.

Выдали папиросы

Однажды контрразведчики искали немецких парашютистов. Опрашивали местных жителей. Один запомнил, что двое бойцов угостили его папиросой.

"Вроде мелочь? Нет. Не было у простых солдат папирос — только махорка. А если бы и оказались трофейные — ну не стали бы они угощать простого крестьянина такой роскошью. "Смершевцы зацепились за одно — и весь клубок размотали", — рассказывал Безверхний.

При чем здесь дорога?

Помогали отличить немецких диверсантов и шибболеты — метод, состоящий из ключевых слов, которые трудно произнести не носителю языка.

"Шибболеты упоминаются еще в Библии. После разгрома ефремлян галаадцы придумали, как отличить своих от чужих: на постах всех прибывших просили произнести слово "шибболет" — "поток воды", — объяснил историк Юрий Московский.

Ефремляне не могли выговорить звук "ш" — его просто не было в их языке. Получалось смешное "сибболет", и враг выдавал себя.

Немцев выдавало всего одно простое слово — "дорога". В немецком звук "д" работает иначе — немцы оглушают звонкие согласные, получая глухое "т". Именно поэтому вместо "дороги" звучало чужое "тарока".