Рейтинг@Mail.ru
СК расследует атаку ВСУ по жилому дому в Свердловской области - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 25.04.2026
СК расследует атаку ВСУ по жилому дому в Свердловской области

СК расследует атаку ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК расследует атаку ВСУ по жилому дому в Свердловской области.
  • В результате атаки повреждено здание, эвакуировано 50 человек, шесть человек пострадали, одна женщина госпитализирована.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Российские следователи расследуют атаку ВСУ по жилому дому в Свердловской области, в результате которой пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба СК РФ.
В субботу глава Свердловской области Денис Паслер сообщил об атаке БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге, здание было повреждено, эвакуировано 50 человек. Как уточнял глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована.
"Следственный комитет России будет расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Свердловской области", - говорится в сообщении федерального ведомства.
Следователи дадут правовую оценку действиям представителей ВСУ, причастных к совершению преступления, отметили в СК.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Очевидица рассказала об ударе БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге
Вчера, 09:15
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияЕкатеринбургДенис ПаслерВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала