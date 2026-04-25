Шнайдер проиграла Бенчич в третьем круге турнира в Мадриде

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче третьего круга посеянная под 18-м номером Шнайдер уступила швейцарке Белинде Бенчич (11-й номер посева) со счетом 2:6, 6:7 (6:8). Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.
За выход в четвертьфинал Бенчич сыграет с победительницей матча Хейли Баптист (США, 30) - Жасмин Паолини (Италия, 8).
