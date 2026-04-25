Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 25.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:12 25.04.2026 (обновлено: 12:26 25.04.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Российские военнослужащие
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий группировки войск "Север".
  • Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Противник потерял бронемашину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Шестеровка Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Комаровка и Новодмитровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская областьСумская область
 
 
