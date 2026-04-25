В Волгоградской области нашли тела троих пропавших рыбаков

ВОЛГОГРАД, 25 апр — РИА Новости. В Волгоградской области извлекли из воды тела троих пропавших рыбаков, сообщили в Западном межрегиональном управлении СК на транспорте.
"Поиски четвертого человека и судна продолжаются", — говорится в посте ведомства в "Максе".
Заявление о пропаже людей поступило в дежурную часть полиции накануне. Четверо местных жителей в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки и, возвращаясь на лодке домой, перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности.