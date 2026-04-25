07:45 25.04.2026 (обновлено: 10:07 25.04.2026)
В Волгоградской области нашли тела троих пропавших рыбаков, четвертого ищут

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгоградской области извлекли из воды тела троих пропавших рыбаков.
  • Поиски четвертого человека продолжаются.
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности.
ВОЛГОГРАД, 25 апр — РИА Новости. В Волгоградской области извлекли из воды тела троих пропавших рыбаков, сообщили в Западном межрегиональном управлении СК на транспорте.
"Поиски четвертого человека и судна продолжаются", — говорится в посте ведомства в "Максе".
Заявление о пропаже людей поступило в дежурную часть полиции накануне. Четверо местных жителей в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки и, возвращаясь на лодке домой, перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Бурятии трое туристов выбрались из-под лавины самостоятельно
Вчера, 04:33
 
