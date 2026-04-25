Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Румынии сообщили о повреждении дома и столба от обломков БПЛА - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 25.04.2026 (обновлено: 17:15 25.04.2026)
СМИ: в Румынии сообщили о повреждении дома и столба от обломков БПЛА

Reuters: МО Румынии сообщило о повреждении дома и столба от обломков БПЛА

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце в ночь на субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.
"Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. <...> Электрический столб и пристройка дома получили повреждения", — пишет агентство со ссылкой на заявление ведомства.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
На минувшей неделе Минобороны Румынии заявило, что беспилотник зашел в воздушное пространство республики в ночь на пятницу с территории Украины.
НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
В миреРумынияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала