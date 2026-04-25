СМИ: в Румынии сообщили о повреждении дома и столба от обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Обломки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце в ночь на субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

"Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. <...> Электрический столб и пристройка дома получили повреждения", — пишет агентство со ссылкой на заявление ведомства.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

На минувшей неделе Минобороны Румынии заявило, что беспилотник зашел в воздушное пространство республики в ночь на пятницу с территории Украины.