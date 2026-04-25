Дипломаты из России и Сербии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дипломаты России и Сербии обсудили на консультациях международную обстановку, в частности, ситуацию в Персидском заливе, сообщили в российском дипведомстве.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 25 апреля провел консультации в Белграде с госсекретарем МИД Сербии Дамьяном Йовичем и заместителями министра иностранных дел Сербии Катариной Лалич-Смайевич и Милошем Йончичем.
"С российской стороны были даны оценки ситуации в районе Персидского залива и в целом на Ближнем Востоке. Партнеры были проинформированы о наших усилиях по стабилизации положения и выходу на политико-дипломатические развязки. Вновь акцентирована обоюдная заинтересованность в продолжении диалога по линии МИД двух стран", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Стороны также затронули "узловые вопросы двустороннего сотрудничества", добавили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что Грушко подробно изложил российское видение существа и параметров концепции евразийской безопасности на основе принципов ее неделимости, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения многообразия.
