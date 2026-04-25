Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 25.04.2026
Дипломаты из России и Сербии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дипломаты из России и Сербии обсудили международную обстановку, в частности, ситуацию в Персидском заливе.
  • Российская сторона поделилась своей оценкой ситуации на Ближнем Востоке и проинформировала о своих усилиях по стабилизации положения.
  • Стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимодействия и координацию, прежде всего на площадке ООН.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дипломаты России и Сербии обсудили на консультациях международную обстановку, в частности, ситуацию в Персидском заливе, сообщили в российском дипведомстве.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 25 апреля провел консультации в Белграде с госсекретарем МИД Сербии Дамьяном Йовичем и заместителями министра иностранных дел Сербии Катариной Лалич-Смайевич и Милошем Йончичем.
"С российской стороны были даны оценки ситуации в районе Персидского залива и в целом на Ближнем Востоке. Партнеры были проинформированы о наших усилиях по стабилизации положения и выходу на политико-дипломатические развязки. Вновь акцентирована обоюдная заинтересованность в продолжении диалога по линии МИД двух стран", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Стороны также затронули "узловые вопросы двустороннего сотрудничества", добавили в ведомстве.
"Констатирован обоюдный настрой на развитие взаимодействия и координации, прежде всего, на площадке ООН. Подтверждена нацеленность на сопряжение усилий в целях противодействия дальнейшей суверенизации Косово, защиты законных прав и интересов проживающего в крае сербского населения", - отметили там.
В министерстве подчеркнули, что Грушко подробно изложил российское видение существа и параметров концепции евразийской безопасности на основе принципов ее неделимости, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения многообразия.
В миреСербияРоссияПерсидский заливАлександр ГрушкоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала