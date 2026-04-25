Дипломаты из России и Сербии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дипломаты России и Сербии обсудили на консультациях международную обстановку, в частности, ситуацию в Персидском заливе, сообщили в российском дипведомстве.

Стороны также затронули "узловые вопросы двустороннего сотрудничества", добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Грушко подробно изложил российское видение существа и параметров концепции евразийской безопасности на основе принципов ее неделимости, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения многообразия.