Миронов назвал цели готовивших теракт против руководства РКН

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с РИА Новости назвал готовившееся покушение на руководство Роскомнадзора (РКН) попыткой расколоть РФ и высказал мнение, что его идейными вдохновителями могли быть британские спецслужбы.

Теракт против руководителей РКН был предотвращен ФСБ РФ 18 апреля. Задержаны семь радикалов, завербованных спецслужбами Украины. Главарь группы при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

"Наша страна сегодня воюет со всем блоком НАТО, его военной экономикой и спецслужбами. Эти наследники Гитлера не могут победить на поле боя и потому используют самые грязные и подлые террористические методы. Хотят расколоть нашу страну, разрушить доверие к государству и друг к другу", - сказал Миронов РИА Новости.

По его мнению, идейными вдохновителями предотвращенного теракта, скорее всего, были британские спецслужбы.