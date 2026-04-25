Миронов назвал цели готовивших теракт против руководства РКН - РИА Новости, 25.04.2026
15:04 25.04.2026
Миронов назвал цели готовивших теракт против руководства РКН

Миронов назвал покушение на руководство РКН попыткой расколоть Россию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Миронов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миронов назвал готовившееся покушение на руководство Роскомнадзора попыткой расколоть Россию.
  • Он высказал мнение, что идейными вдохновителями теракта могли быть британские спецслужбы.
  • Теракт против руководителей РКН был предотвращен ФСБ 18 апреля, задержаны семь радикалов, завербованных спецслужбами Украины.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с РИА Новости назвал готовившееся покушение на руководство Роскомнадзора (РКН) попыткой расколоть РФ и высказал мнение, что его идейными вдохновителями могли быть британские спецслужбы.
Теракт против руководителей РКН был предотвращен ФСБ РФ 18 апреля. Задержаны семь радикалов, завербованных спецслужбами Украины. Главарь группы при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
"Наша страна сегодня воюет со всем блоком НАТО, его военной экономикой и спецслужбами. Эти наследники Гитлера не могут победить на поле боя и потому используют самые грязные и подлые террористические методы. Хотят расколоть нашу страну, разрушить доверие к государству и друг к другу", - сказал Миронов РИА Новости.
По его мнению, идейными вдохновителями предотвращенного теракта, скорее всего, были британские спецслужбы.
"Служба безопасности Украины превратилась практически в филиал MI6, а эта структура давно славится операциями под чужим флагом в стиле "белых касок", которыми брезгуют большинство разведок мира", - заключил Миронов.
