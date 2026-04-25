Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
14:43 25.04.2026
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи

© Фото : пресс-служба Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память советских воинов, возложив венок к монументу "Освобождение" в КНДР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году, возложив венок к монументу "Освобождение".
  • На гранях монумента установлены барельефы, символизирующие дружбу между двумя народами, и высечены две надписи на двух языках, посвященные освобождению Кореи от японских империалистов.
  • Володин находится в КНДР с рабочим визитом и по поручению Путина примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.
ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году, возложив венок к монументу "Освобождение", сообщила пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году, возложив венок к монументу "Освобождение", - сказано в сообщении.
В пресс-службе ГД отметили, что Володин почтил память павших советских солдат и офицеров минутой молчания.
Увенчанная красной звездой 30-метровая гранитная стела была установлена в центре Пхеньяна на сопке Моранбон в 1946 году как знак благодарности корейского народа солдатам Красной армии за их помощь и поддержку в борьбе за независимость страны.
На гранях монумента установлены барельефы, символизирующие дружбу между двумя народами. У подножия обелиска высечены две надписи на двух языках. "Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 г" - гласит одна из них. С другой стороны высечено: "Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 15 августа 1945 г".
Володин находится в КНДР с рабочим визитом. В воскресенье в Пхеньяне по поручению президента России Владимира Путина он примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.
