Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи

На гранях монумента установлены барельефы, символизирующие дружбу между двумя народами. У подножия обелиска высечены две надписи на двух языках. "Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 г" - гласит одна из них. С другой стороны высечено: "Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 15 августа 1945 г".