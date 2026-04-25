В Совфеде заявили об иммунитете России к санкциям ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Россия выработала определенный иммунитет к западноевропейским санкциям, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

По его словам, санкции ускорили процессы "переориентации рынков и укрепления экономического суверенитета". "На этом фоне можно говорить о формировании определенного иммунитета к санкционной политике", - сказал Басюк.