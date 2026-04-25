В Совфеде заявили об иммунитете России к санкциям ЕС
12:04 25.04.2026 (обновлено: 12:22 25.04.2026)
Сенатор Басюк: Россия выработала иммунитет к санкциям Евросоюза

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выработала определенный иммунитет к западноевропейским санкциям, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
  • Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.
  • По словам Басюка, санкции ускорили процессы «переориентации рынков и укрепления экономического суверенитета» России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Россия выработала определенный иммунитет к западноевропейским санкциям, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России.
По его словам, санкции ускорили процессы "переориентации рынков и укрепления экономического суверенитета". "На этом фоне можно говорить о формировании определенного иммунитета к санкционной политике", - сказал Басюк.
По его словам, принимая уже 20-й пакет санкций, страны ЕС продолжают рассчитывать на стратегическое ослабление России.
"Однако за последние годы стало очевидно, что санкционное давление не привело к тем результатам, на которые рассчитывали в Брюсселе, а наша экономика во многом адаптировалась к новым условиям. Тогда как сама Европа все чаще сталкивается с обратными последствиями собственных ограничительных мер, что особенно заметно на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива", - подчеркнул сенатор.
