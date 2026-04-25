Реликвии врача царской семьи Боткина впервые покажут в Москве

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На выставке "Верою, верностью, трудом: возвращенные реликвии семьи святого врача Евгения Боткина", которая откроется в субботу в Музее императора Николая II в Москве, впервые будут представлены иконы и другие предметы, принадлежащие лейб-медику царской семьи и возвращенные в Россию, рассказал РИА Новости коллекционер Александр Воронов.

"Несколько предметов, которые принадлежали семье Боткина, я приобрел в Париже на аукционе в прошлом году. Дети Боткина Татьяна и Глеб, когда бежали из России в 1919 году, все, что смогли они с собой взять, это несколько икон, подаренных императрицей и фотографии. В частности, это икона Иоанна Тобольского 1918 года с литерой "А" , такой автограф ставила императрица. Вторая икона в серебряном окладе "Спас Нерукотворный", ее история описана в книге дочери Боткина, опубликованной в 1922 году. Императрица Алексанра Федоровна передала образ Боткину, отправляя его к дочери, когда великая княжна Татьяна сильно заболела, чтобы он ее им благословил", - рассказал РИА Новости Воронов, предоставивший экспонаты для выставки.

Воронов рассказал, что иконой "Спаса Нерукотворного" крестили правнука Боткина Жана Смалвуда, который и выставил семейные реликвии на аукцион в Париже, в надежде, что их купит кто-то из России. По словом коллекционера, на выставке также будут представлены личные вещи Боткиных, авторский экземпляр книги Татьяны Боткиной, фотографии, одна из них с автографами дочерей Николая II Ольги и Татьяны, икона дочери великого князя Константина Романова.

Лейб-медик семьи Николая II Евгений Боткин последовал вместе с царской семьей в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Большевики предлагали ему оставить царя, но врач остался ему верен. Боткин был убит вместе с императором и его семьей в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля в 1918 году. В 2016 году Архиерейский собор Русской православно церкви врача канонизировал, было принято решение об общецерковном прославлении страстотерпца праведного Евгения.