Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:03 25.04.2026
Реликвии врача царской семьи Боткина впервые покажут в Москве

Выставка "Верою, верностью, трудом" откроется в субботу в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме (место сожжения тел царской семьи) после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве откроется выставка "Верою, верностью, трудом: возвращенные реликвии семьи святого врача Евгения Боткина", где впервые будут представлены иконы и другие предметы, принадлежащие лейб-медику царской семьи.
  • Коллекционер Александр Воронов приобрел несколько предметов, принадлежавших семье доктора Боткина, на аукционе в Париже.
  • Лейб-медик Евгений Боткин последовал за царской семьей в ссылку и погиб вместе с ними в доме Ипатьева в 1918 году, а в 2016 году был канонизирован Русской православной церковью.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На выставке "Верою, верностью, трудом: возвращенные реликвии семьи святого врача Евгения Боткина", которая откроется в субботу в Музее императора Николая II в Москве, впервые будут представлены иконы и другие предметы, принадлежащие лейб-медику царской семьи и возвращенные в Россию, рассказал РИА Новости коллекционер Александр Воронов.
"Несколько предметов, которые принадлежали семье Боткина, я приобрел в Париже на аукционе в прошлом году. Дети Боткина Татьяна и Глеб, когда бежали из России в 1919 году, все, что смогли они с собой взять, это несколько икон, подаренных императрицей и фотографии. В частности, это икона Иоанна Тобольского 1918 года с литерой "А" , такой автограф ставила императрица. Вторая икона в серебряном окладе "Спас Нерукотворный", ее история описана в книге дочери Боткина, опубликованной в 1922 году. Императрица Алексанра Федоровна передала образ Боткину, отправляя его к дочери, когда великая княжна Татьяна сильно заболела, чтобы он ее им благословил", - рассказал РИА Новости Воронов, предоставивший экспонаты для выставки.
Воронов рассказал, что иконой "Спаса Нерукотворного" крестили правнука Боткина Жана Смалвуда, который и выставил семейные реликвии на аукцион в Париже, в надежде, что их купит кто-то из России. По словом коллекционера, на выставке также будут представлены личные вещи Боткиных, авторский экземпляр книги Татьяны Боткиной, фотографии, одна из них с автографами дочерей Николая II Ольги и Татьяны, икона дочери великого князя Константина Романова.
Лейб-медик семьи Николая II Евгений Боткин последовал вместе с царской семьей в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Большевики предлагали ему оставить царя, но врач остался ему верен. Боткин был убит вместе с императором и его семьей в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля в 1918 году. В 2016 году Архиерейский собор Русской православно церкви врача канонизировал, было принято решение об общецерковном прославлении страстотерпца праведного Евгения.
Выставка пройдет с 25 апреля по 15 мая.
Богослужение - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Священник рассказал, какой праздник в Церкви называют женским днем
Вчера, 12:15
 
РелигияРелигияНиколай IIРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала