Круглогодичные рейсы на Сейшелы могут стартовать в 2027 году

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут стартовать в 2027 году, сообщил глава МИД Сейшельских островов Барри Фор.
По его словам, вопрос расширения прямых рейсов между Сейшельскими Островами и Россией находится на повестке дня.
"Начиная с 2027 года у нас могут быть круглогодичные рейсы", - сказал он в интервью агентству Sputnik.
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле 22 апреля.