ПВО за сутки сбила 256 дронов

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Силы ПВО России за сутки уничтожили 256 беспилотников и 11 авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - следует из сообщения военного ведомства.
По данным Минобороны РФ, на сегодняшний день ликвидированы: 671 самолет, 284 вертолета, 137 522 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 038 танков и других боевых бронированных машин, 1709 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 598 орудий полевой артиллерии и минометов и 60 117 единиц специальной военной автомобильной техники.
22 июня 2022, 17:18