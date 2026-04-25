Путин одобрил бесплатный проезд близких при тяжелом ранении росгвардейца

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому двум родственникам сотрудника Росгвардии в случае его тяжелого ранения предоставляется право бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

Также детям сотрудника Росгвардии, погибшего при выполнении задач специальной военной операции или умершего вследствие полученных на передовой ранений, предоставляется право на получение во внеочередном порядке места в школе или дошкольном учреждении по месту жительства, а также места в летнем оздоровительном лагере.