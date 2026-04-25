Путин одобрил бесплатный проезд близких при тяжелом ранении росгвардейца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении права бесплатного проезда двум родственникам сотрудника Росгвардии в случае его тяжелого ранения.
- Близкие смогут один раз за время болезни воспользоваться бесплатным проездом до места нахождения больного и обратно любым транспортом, кроме такси.
- Дети сотрудника Росгвардии, погибшего при выполнении задач специальной военной операции или умершего из-за полученных ранений, смогут вне очереди получить место в школе, дошкольном учреждении или летнем оздоровительном лагере.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому двум родственникам сотрудника Росгвардии в случае его тяжелого ранения предоставляется право бесплатного проезда к месту лечения и обратно.
Соответствующий документ размещен на сайте официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается, что в случае тяжелой болезни сотрудника Росгвардии, в том числе вследствие полученного увечья (ранения, травмы, контузии), двум членам его семьи или двум близким родственникам оплачивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом от места своего жительства до места нахождения больного и обратно, один раз за время болезни.
Также детям сотрудника Росгвардии, погибшего при выполнении задач специальной военной операции или умершего вследствие полученных на передовой ранений, предоставляется право на получение во внеочередном порядке места в школе или дошкольном учреждении по месту жительства, а также места в летнем оздоровительном лагере.
