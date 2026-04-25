Путин утвердил поправки в закон "О пожарной безопасности"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ о поправках в закон "О пожарной безопасности", которым прописывается, что жизнь и здоровье граждан являются охраняемыми ценностями в области пожарной безопасности.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе уточнен термин "зона пожара". Согласно документу, это "территория, на которой причинен вред охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности или существует угроза причинения такого вреда".

Также в закон "О пожарной безопасности" введены новые понятия: охраняемые законом ценности в области пожарной безопасности - жизнь и здоровье граждан, имущество граждан и организаций, государственное и муниципальное имущество, окружающая среда.

Уточняется, что причинение вреда жизни и здоровью граждан в области пожарной безопасности - состояние, при котором воздействие опасных факторов пожара в случае его возникновения может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан в результате нарушения одного или нескольких требований пожарной безопасности, связанных с системами пожарной автоматики, эвакуационными путями и выходами, объемно-планировочными решениями, направленными на ограничение распространения пожара.