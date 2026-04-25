Спасти всех не получится. Европейцы встали перед нелегким выбором

Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже

© AP Photo / Christophe Petit-Tesson Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Промышленность ЕС вновь сокращается. Химическая и металлургическая отрасли бьют тревогу и требуют от властей урегулировать наконец энергетическую проблему. Тем временем еврочиновники готовятся принять "решительные" полумеры. О том, как разворачиваются события, — в материале РИА Новости.

На выход

Давление на энергоемкие сектора экономики продолжает усиливаться: из-за подорожавшего электричества компании откладывают инвестиции и снижают производство. Европейский совет химической промышленности (CEFIC) и вовсе сообщил о закрытии некоторых предприятий — отрасль оказалась зажатой между высокими расходами на электроэнергию и необходимостью финансировать программу по отказу от углеводородов, сообщает издание Euractiv. Это нанесет долгосрочный ущерб индустриальной базе ЕС, говорится в публикации.

Без стабильного доступа к недорогой энергии предприятия столкнулись с утратой рентабельности, отмечает управляющий партнер ГК "Промплан" Никита Бахчеев.

© AP Photo / Michael Probst Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия

Конечно, остаются высокотехнологичный сегмент, машиностроение, фармацевтика. Однако энергоемкие направления, такие как базовая химия, металлургия, удобрения, в угрожающем положении.

"Промышленные мощности Германии загружены всего на 78 процентов, а в ряде секторов — и того меньше. Затяжная стагнация и сворачивание производств наблюдаются и в других странах", — указывает генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Перезапуск закрытых предприятий — задача крайне сложная. "Производство не включается по щелчку: тут цепочки поставок, кадры, оборудование, контракты. Вернуть предприятие к жизни, особенно в энергоемком секторе, без фундаментального изменения условий практически невозможно", — говорит Бахчеев.

Сохранить же заводы все сложнее, и позиция европейских регуляторов по этому вопросу выглядит двойственной. "С одной стороны, ЕС явно не готов полностью отказаться от промышленной базы, и власти постоянно обсуждают субсидии, налоговые послабления, координацию закупок газа и другие меры поддержки. С другой — само устройство политических институтов Евросоюза делает часть индустрии неконкурентоспособной. Например, форсирование снижения выбросов и попытки полностью перейти на электромобили за несколько лет сильно ударили по автопрому", — добавляет Хандошко.

Сейчас главный приоритет для Брюсселя — энергетика, в Германии даже заговорили о возрождении атомной.

Все можно купить

Другие ресурсы ЕС активно скупает за рубежом, в том числе и в России, несмотря на санкции. Так, по данным Евростата, после январской просадки вдвое (в денежном выражении) нарастили импорт удобрений — до 90 тысяч тонн в феврале. Крупнейшими российскими клиентами стали Польша (32 тысячи тонн), Словения (почти 25 тысяч), Литва (11,1 тысячи), Франция (11 тысяч), Бельгия (7,7 тысячи) и Болгария (2,1 тысячи). Также подкормки приобретали Латвия, Италия, Германия и Чехия.

Экспорт российского алюминия в ЕС в феврале относительно января вырос в 14 раз как в денежном, так и физическом выражении: 45,4 миллиона евро. В основном это необработанный металл (45,2 миллиона, максимум с ноября). Плюс металлоконструкции, отходы и лом, столовые и кухонные изделия.

А позволить себе собственные металлургические производства все сложнее: слишком велики энергозатраты. Директор компании European Aluminium Пауль Фосс уверен: проблемы в энергетической системе — структурные и принимаемые для их решения полумеры даже хуже, чем вовсе ничего не делать.

Вместе с тем усиливающаяся зависимость от импорта создает серьезный риск: экономика становится менее управляемой и более чувствительной к внешним факторам — от ценовых колебаний до геополитики, отмечает Бахчеев. Кроме того, отрицательный торговый баланс ослабляет валюту, что ускоряет инфляцию и снижает уровень жизни.

"В краткосрочной перспективе торговый баланс поддержат за счет услуг, технологий, финансового сектора. Но без промышленной базы уже на среднесрочном периоде внутренняя устойчивость под угрозой", — считает эксперт.

Трудный путь

ЕК выпускает все новые рекомендации по экономии, в частности, — "удаленка" хотя бы раз в неделю, снижения НДС на тепловые панели и солнечные батареи. Прочее — в доработке, пишет Financial Times. Долгосрочные энергетические планы по-прежнему базируются на зеленом переходе.

Это могло бы помочь, соглашается Хандошко. "По некоторым оценкам, до 70 процентов электрогенерации в ЕС уже из низкоуглеродных источников, а потребление газа сократили примерно на треть. Но именно это и послужило одной из причин кризиса промышленности", — уточняет она.

Кроме того, ЕС, несмотря на все усилия, сильно отстает в зеленой энергетике от Китая, чьи инвестиции в эту сферу во много раз превышают европейские и чьи солнечные панели и ветрогенераторы Старый Свет активно закупает, добавляет эксперт.

Быстро переломить ситуацию не получится — полноценный переход требует времени, масштабных инвестиций и развития инфраструктуры. Даже энергичные действия дадут эффект через годы, подчеркивает Бахчеев. До этого промышленность продолжит страдать от высоких энергозатрат.