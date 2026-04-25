Истории пожарных, первыми прибывших к месту аварии на ЧАЭС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мир готовится вспомнить события крупнейшей техногенной катастрофы XX века: 26 апреля исполняется ровно 40 лет со дня трагедии в Чернобыле. Когда ночью взорвался реактор, на станцию приехали обычные пожарные караулы. Командиры первых расчетов едва успели окончить училище, когда оказались на крыше пылающего реактора. Кто эти люди, которые ценой собственной жизни спасли тысячи других?

Обычные советские парни

Владимир Правик родился 13 июня 1962-го в Чернобыле. После школы поступил в Черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР, откуда в 1982-м вышел лейтенантом. Распределили его начальником караула в 2-ю военизированную пожарную часть — ту самую, что охраняла Чернобыльскую АЭС от пожаров.

К весне 1986-го ему было 23 года. Жена Надежда . Маленькая дочка Наташа.

Виктор Кибенок был на год младше — родился 17 февраля 1963-го в поселке Ивановка Херсонской области. Пожарное дело было у него в крови: дед и отец служили в пожарной охране, отец даже имел государственные награды за отвагу.

Виктор пошел по их стопам — то же Черкасское училище, выпуск 1984 года, звание лейтенанта. Его назначили начальником караула в 6-ю военизированную пожарную часть в Припяти. Кандидат в мастера по пожарно-прикладному спорту, на тот момент он только женился на Татьяне. Ему тоже было 23.

Их однокашник по училищу, пожарный Андрей Кирьян, вспоминал : "Кибенок когда заходил в курилку, то всегда шутил или рассказывал какой-нибудь анекдот. Веселый, жизнерадостный, часто улыбался".

Минуты до прибытия

В 1:24 26 апреля 1986-го прозвучали два мощных взрыва. Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС разнесло на куски. Крышу машинного зала забросало обломками. Повсюду валялись раскаленные куски графита из активной зоны реактора. Начался пожар — больше 30 очагов одновременно.

Уже в 1:28 — через четыре минуты! — к месту катастрофы примчался дежурный караул 2-й военизированной пожарной части. Четырнадцать человек под командованием лейтенанта Правика. Семью минутами позже подоспел караул из Припяти — 10 бойцов во главе с лейтенантом Кибенком.

Они увидели ад. Температура чудовищная. Озоновое свечение — верный признак смертельной радиации. Но они полезли наверх.

Голыми руками против атомного огня

Караулы Правика и Кибенка начали тушить кровлю машинного зала. Это была критическая точка : если бы огонь перекинулся на 3-й энергоблок, масштаб катастрофы стал бы невообразимым.

Из-за невыносимого жара и плавящегося под ногами битума пожарные сбрасывали тяжелые куртки, оставаясь в одних рубашках. Сапоги буквально прилипали к кровле. Раскаленные обломки и куски графита, излучавшие смертельную радиацию, часто приходилось отбрасывать прямо руками — брезентовые перчатки не спасали: они мгновенно превращались в тяжелые горящие оковы, которые только мешали.

Работали на высоте больше 70 метров под постоянной угрозой новых взрывов. Дым разъедал глаза, дышать было нечем. Лестницы были только 30-метровые — приходилось карабкаться вверх по раскаленным металлическим конструкциям.

К 6:35 утра основные очаги были ликвидированы. Пять часов боя со стихией и 300 квадратных метров спасенной площади.

Две недели до смерти

В этот же день пожарных экстренно отправили в Москву. Дозы облучения были колоссальными.

К больным врачи заходили буквально на секунды — поставить капельницу и тут же выскочить в коридор. Беременная жена Виктора Татьяна умолила медсестру пустить ее к мужу хоть на минуту — облучилась и позже потеряла ребенка.

Виктору внезапно стало лучше 9 мая. Сам встал с кровати, пошел в душ. Подбодрил уже ослепшего Володю Правика: "Все будет хорошо, мы с тобой еще повоюем! И чарку не раз выпьем!"

Оба умерли в ночь с 10 на 11 мая. Мать Владимира не узнала сына в гробу — лучевая болезнь изменила его до неузнаваемости.

Радиация не оставила на Викторе живого места — тело было настолько изуродовано ожогами, что при виде сына мать мгновенно лишилась чувств.

Хоронили на Митинском кладбище в Москве. Семьи хотели забрать тела на Украину, но не разрешили — от останков шло слишком сильное излучение. Могилы позже залили бетоном.

Шаг в вечность

Указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенантам внутренней службы Владимиру Правику и Виктору Кибенку посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.