Депутат от ЛДПР рассказал, каким было последнее поручение Жириновского

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов в интервью РИА Новости рассказал, что незадолго до своего ухода основатель партии Владимир Жириновский поручил ему ознакомиться с книгой "Испанка. История самой смертоносной эпидемии" и подготовить по ней "краткую справочку".

В этом году 25 апреля - 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского

"Помню его последнее поручение. Буквально за неделю до госпитализации он передал через помощника мне книгу, такую толстую книгу, называлась "Испанка. История самой (смертоносной - ред.) эпидемии". Это про большую пандемию испанки, которая возникла в 20-х годах XX века, то есть вот 100 лет назад получается. И он мне передал эту книгу с таким поручением, что нужно ее прочитать, основные, значит, моменты изложить ему кратко", - сказал РИА Новости Леонов

Парламентарий уточнил, что Жириновского очень интересовал ковид, поскольку он боялся этой инфекции. Он напомнил, что основатель партии сделал очень много прививок, а также заставил всех членов партии поставить вакцину.

По словам Леонова, Жириновский был амбассадором соблюдения всех пандемийных правил и ограничений, боролся за это.

"Он мне поручил, соответственно, проанализировать и дать ему краткую справочку… Ну вот, к сожалению, он попал в больницу. Я, безусловно, книжку прочитал, но уже справочку некому было передавать впоследствии, поэтому такое было последнее поручение", - заключил депутат.