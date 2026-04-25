Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск попал в неловкую ситуацию из-за шутки о России на саммите ЕС, которая была прервана появлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
- Выступая перед репортерами, Туск хотел пошутить, но был прерван на полуслове появлением Фицо, после чего попытался объясниться.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить премьер-министру Польши Дональду Туску об отсутствии России на саммите ЕС, пишет польское издание Onet.
"Как только слова слетели с его (Туска. — Прим. ред.) губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, словацкий премьер-министр, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул", — говорится в материале.
Издание отмечает, что изначально Туск явно пытался намекнуть на наличие стран с пророссийскими взглядами на саммите ЕС, однако появление Фицо заставило его оправдываться, намекая на неудачную шутку.
"Нет-нет, это была шутка", — приводит издание слова премьер-министра.
"Говорю о месяцах". Туск сделал дерзкое заявление о России
24 апреля, 11:29
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.