СМИ: Туск попал в неловкую ситуацию из-за шутки о России - РИА Новости, 25.04.2026
06:32 25.04.2026 (обновлено: 14:28 25.04.2026)
СМИ: Туск попал в неловкую ситуацию из-за шутки о России

Onet: Фицо помешал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС

© REUTERS / Yiannis KourtoglouПремьер-министр Польши Дональд Туск выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза на Кипре. 24 апреля 2026 года
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск попал в неловкую ситуацию из-за шутки о России на саммите ЕС, которая была прервана появлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
  • Выступая перед репортерами, Туск хотел пошутить, но был прерван на полуслове появлением Фицо, после чего попытался объясниться.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить премьер-министру Польши Дональду Туску об отсутствии России на саммите ЕС, пишет польское издание Onet.
Выступая перед репортерами, Туск хотел пошутить, но был прерван на полуслове появлением Фицо, после чего попытался объясниться.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Зарвавшийся украинец": в Киеве переполошились из-за заявления Туска
Вчера, 04:23
"Как только слова слетели с его (Туска. — Прим. ред.) губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, словацкий премьер-министр, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул", — говорится в материале.
Издание отмечает, что изначально Туск явно пытался намекнуть на наличие стран с пророссийскими взглядами на саммите ЕС, однако появление Фицо заставило его оправдываться, намекая на неудачную шутку.
"Нет-нет, это была шутка", — приводит издание слова премьер-министра.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны — участницы Североатлантического альянса.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Говорю о месяцах". Туск сделал дерзкое заявление о России
24 апреля, 11:29
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Туск призвал ЕС не питать иллюзий о безопасности за счет НАТО и США
24 апреля, 11:21
 
