Аракчи вернется в Пакистан после визита в Оман - РИА Новости, 25.04.2026
23:38 25.04.2026
Аракчи вернется в Пакистан после визита в Оман

Mehr: Аракчи вернется в Пакистан после визита в Оман

© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи намерен повторно отправиться в Пакистан после визита в Оман.
  • Часть делегации, сопровождавшей иранского министра во время его визита в Исламабад, вернулась в Тегеран для получения необходимых указаний по вопросам, связанным с прекращением конфликта.
  • Делегация планирует присоединиться к Аракчи в Пакистане в воскресенье вечером.
ТЕГЕРАН, 25 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен повторно отправится в Пакистан после визита в Оман и перед визитом в Москву, передает иранское агентство Mehr.
"Глава МИД Ирана прибыл в столицу Омана в субботу вечером после встречи с пакистанскими официальными лицами и передачи позиции Ирана по конкретным деталям любого соглашения о полном прекращении войны и установлении мира на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что, согласно графику, "министр иностранных дел планирует снова посетить Пакистан после завершения поездки в Оман и перед визитом в Россию".
Отмечается также, что часть делегации, сопровождавшей иранского министра во время его визита в Исламабад, уже вернулась в Тегеран для получения необходимых указаний по вопросам, связанным с прекращением конфликта, и планирует присоединиться к Аракчи в Пакистане в воскресенье вечером.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреИранПакистанОманАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
