Аракчи вернется в Пакистан после визита в Оман

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аракчи намерен повторно отправиться в Пакистан после визита в Оман.
- Часть делегации, сопровождавшей иранского министра во время его визита в Исламабад, вернулась в Тегеран для получения необходимых указаний по вопросам, связанным с прекращением конфликта.
- Делегация планирует присоединиться к Аракчи в Пакистане в воскресенье вечером.
ТЕГЕРАН, 25 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен повторно отправится в Пакистан после визита в Оман и перед визитом в Москву, передает иранское агентство Mehr.
Агентство отмечает, что, согласно графику, "министр иностранных дел планирует снова посетить Пакистан после завершения поездки в Оман и перед визитом в Россию".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.